Manisa merkezli terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü üyelerine kuryelik yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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