Manisa Büyükşehir Belediyesinden, Manisa FK'nin tesisinde kaçak su kullandığına ilişkin açıklama

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa FK'nin antrenman yaptığı tesiste kaçak su kullandığının tespit edildiğini, yasal işlemin sürdüğünü bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, içme suyu depolarındaki basınç düşüklükleri ve giderek artan su eksilmeleri nedeniyle Yunusemre ilçesi Uncubozköy İçme Suyu Deposundan su verilen bölgelerde teknik incelemeler yapıldığı belirtildi.

Teknik çalışmalar sonucu Manisa FK tarafından kullanılan tesiste su sayacının büyüklüğü de dikkate alındığında su tüketiminin az olduğunun değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, sayacın ölçüm hatası yapıp yapmadığının incelenmesi için söküldüğü kaydedildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Manisa FK'nin kullanmış olduğu tesiste teknik ekiplerimiz tarafından yapılan incelemeler sonucunda, ana içme suyu şebeke hattından doğrudan bağlantı yapılarak, kaçak su kullanıldığı fotoğraf ve video çekimleri ile kayıt altına alınmıştır. Tesiste yapmak istediğimiz detaylı incelemeye kulüp çalışanları tarafından izin verilmediği için emniyet güçlerinin nezaretinde çalışmalar yürütülmüş olup, yine emniyet güçlerinin nezaretinde kaçak su kullanımı tutanak altına alınmıştır. Konuyla ilgili yasal işlemler devam etmektedir."