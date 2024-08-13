Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa Büyükşehir Belediyesinden, Manisa FK'nin tesisinde kaçak su kullandığına ilişkin açıklama

        Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa FK'nin antrenman yaptığı tesiste kaçak su kullandığının tespit edildiğini, yasal işlemin sürdüğünü bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 17:04 Güncelleme: 13.08.2024 - 17:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa Büyükşehir Belediyesinden, Manisa FK'nin tesisinde kaçak su kullandığına ilişkin açıklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa FK'nin antrenman yaptığı tesiste kaçak su kullandığının tespit edildiğini, yasal işlemin sürdüğünü bildirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, içme suyu depolarındaki basınç düşüklükleri ve giderek artan su eksilmeleri nedeniyle Yunusemre ilçesi Uncubozköy İçme Suyu Deposundan su verilen bölgelerde teknik incelemeler yapıldığı belirtildi.

        Teknik çalışmalar sonucu Manisa FK tarafından kullanılan tesiste su sayacının büyüklüğü de dikkate alındığında su tüketiminin az olduğunun değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, sayacın ölçüm hatası yapıp yapmadığının incelenmesi için söküldüğü kaydedildi.

        Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Manisa FK'nin kullanmış olduğu tesiste teknik ekiplerimiz tarafından yapılan incelemeler sonucunda, ana içme suyu şebeke hattından doğrudan bağlantı yapılarak, kaçak su kullanıldığı fotoğraf ve video çekimleri ile kayıt altına alınmıştır. Tesiste yapmak istediğimiz detaylı incelemeye kulüp çalışanları tarafından izin verilmediği için emniyet güçlerinin nezaretinde çalışmalar yürütülmüş olup, yine emniyet güçlerinin nezaretinde kaçak su kullanımı tutanak altına alınmıştır. Konuyla ilgili yasal işlemler devam etmektedir."

        Kulübün su saatiyle ilgili inceleme ve testlerin sürdüğü aktarılan açıklamada, kulübün herhangi bir mağduriyet yaşamadığı, sökülen sayacın yerine işletme sayacı takılarak tesise su verilmeye devam edildiği bildirildi.

        - Kulüp açıklama yapmıştı

        Manisa FK'den 11 Ağustos'ta yapılan açıklamada ise takımın 10 Ağustos Cumartesi akşamı Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında İstanbulspor ile deplasmanda karşılaştığı esnada Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi personeli olduğunu belirten 6 kişinin, antrenmanların yapıldığı Fikri Bayrıl Spor Tesislerindeki su sayaçlarını usulsüz şekilde söküp götürdüğü kaydedilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eskişehir'deki bıçaklı dehşet: 5 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
        Eskişehir'deki bıçaklı dehşet: 5 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
        Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı
        Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı
        Kaçak sünnet hayatını kararttı: Küçük çocuğun cinsel organı kangren oldu
        Kaçak sünnet hayatını kararttı: Küçük çocuğun cinsel organı kangren oldu
        Rabiot'nun menajeri konuştu!
        Rabiot'nun menajeri konuştu!
        Komşuda "yılın en büyük yangını"
        Komşuda "yılın en büyük yangını"
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Antalyalı ailenin İstanbul tatili kabusa döndü
        Antalyalı ailenin İstanbul tatili kabusa döndü
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Makas tutkusu bir anneyi hayattan kopardı: Sürücüden "araç kaydı" savunması
        Makas tutkusu bir anneyi hayattan kopardı: Sürücüden "araç kaydı" savunması
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        Saçlarımızda neden kepek olur? Sebepleri nelerdir?
        Saçlarımızda neden kepek olur? Sebepleri nelerdir?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        Eski eşten sevgili olmadı
        Eski eşten sevgili olmadı
        İsrail'den İran'a tehdit
        İsrail'den İran'a tehdit
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Planlar alt üst oldu!
        Planlar alt üst oldu!
        En çok hangi ilde satış arttı?
        En çok hangi ilde satış arttı?
        Konut satışlarında yılın zirvesi
        Konut satışlarında yılın zirvesi

        Benzer Haberler

        Manisa merkezli terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Manisa merkezli terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Sardes'te Lidyalılara ait 2 asker iskeleti bulundu
        Sardes'te Lidyalılara ait 2 asker iskeleti bulundu
        Turgutluspor kampa girdi
        Turgutluspor kampa girdi
        Japonya'daki Türk nişanesi Tokyo Camisi'nin yeni halıları Demirci'de dokuna...
        Japonya'daki Türk nişanesi Tokyo Camisi'nin yeni halıları Demirci'de dokuna...
        Perslerin Lidya'yı işgalinin önünü açan Thymbra Muharebesi'nin izleri bulun...
        Perslerin Lidya'yı işgalinin önünü açan Thymbra Muharebesi'nin izleri bulun...
        Kula'da çıkan makilik alan yangını söndürüldü
        Kula'da çıkan makilik alan yangını söndürüldü