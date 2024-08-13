Alaşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına şüpheli tutuklandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına şüpheli tutuklandı.
Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Yeni Mahalle'deki bir adrese operasyon gerçekleştirdi.
Adreste yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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