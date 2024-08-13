GÜNCELLEME - Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 8 helikopter, 20 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer, 3 yer ekibi ile jandarma, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çobanisa Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

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