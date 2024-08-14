Selendi'de takla atan otomobildeki iki kişi kazadan yara almadan kurtuldu
Manisa'nın Selendi ilçesinde otomobilin takla atarak devrildiği kazada yaralanan olmadı.
Manisa'nın Selendi ilçesinde otomobilin takla atarak devrildiği kazada yaralanan olmadı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Arslan (46) idaresindeki 35 TEB 55 plakalı otomobil, Ramazan Hocalar mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi.
Sürücü ve araçtaki eşi, kazadan yara almadan kurtuldu.
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