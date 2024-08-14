Manisa'da üzüm işleme tesisinde yangın çıktı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Barış Mahallesi'ndeki üzüm işleme tesisinin malzeme bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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