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        Manisa'da üzüm işleme tesisinde yangın çıktı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm işleme tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 14:58 Güncelleme: 14.08.2024 - 14:58
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        Manisa'da üzüm işleme tesisinde yangın çıktı
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm işleme tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Barış Mahallesi'ndeki üzüm işleme tesisinin malzeme bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

        Fabrikadan yükselen siyah dumanlar ilçenin çeşitli noktalarından da görüldü.

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