Manisa FK, Mustafa İnan'ı transfer etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, orta saha oyuncusu Mustafa İnan'ı kadrosuna kattı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, orta saha oyuncusu Mustafa İnan'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde düzenlenen törende geçen sezon Batman Petrolspor forması giyen 24 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Açıklamada Mustafa İnan'ın şu ifadelerine yer verildi:
"Manisa'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Geçen yıl harika bir sezon geçirdim. Bu sezon da çok çalışıp Manisa Futbol Kulübünün hedeflerine ulaşmasında elimden gelen katkıyı sağlamak istiyorum."
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