Denize atlarken kafasının betona çarpması sonucu ölen kişi Turgutlu'da defnedildi
İzmir'in Foça ilçesinde denize atlarken kafasının betona çarpması sonucu hayatını kaybeden kişinin cenazesi, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde toprağa verildi.
İzmir'in Foça ilçesinde denize atlarken kafasının betona çarpması sonucu hayatını kaybeden kişinin cenazesi, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde toprağa verildi.
Foça'da dün yaşamını yitiren İlhan Günay'ın (55) cenazesi, işlemlerinin ardından İstasyonaltı Mahallesindeki Hamidiye Camisine getirildi.
Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından Turgutlu Mezarlığı'nda defnedildi.
Foça Cumhuriyet Mahallesi'ndeki halk plajında, dün denize atlamaya çalışan İlhan Günay kafasını betona çarpmış, olay yerine gelen sağlık ekipleri Günay'ın hayatını kaybettiğini belirlemişti.
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