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        Manisa'da AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Manisa'da AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 16:06 Güncelleme: 14.08.2024 - 16:06
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        Manisa'da AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü kutlandı
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        Manisa'da AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

        İl başkanlığındaki programda konuşan AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, istikametlerini bozmadan ilerlemeye devam ettiklerini belirtti.

        Milletin dediğine göre hareket etmek üzere inşa edilmiş bir siyasi hareket olduklarını kaydeden Baybatur, emeği geçen partililere teşekkür etti.

        AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal da 23 yıllık AK Parti iktidarının yatırım ve hizmetlerle öne çıktığını söyledi.

        Akkal, 7 yıldır AK Parti ailesi içinde olduğunu ifade ederek "Gerçek manada benim ailem oldunuz." dedi.

        İl Başkanı Salih Hızlı ise AK Parti'nin reformlar ve icraatlar ile anıldığını ifade ederek, "Bu iki kavram AK Parti'ye öylesine değer kazandırdı ki bunların hepsinin içi hakkıyla dolduruldu." diye konuştu.

        Programa MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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