Manisa'da AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Manisa'da AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

İl başkanlığındaki programda konuşan AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, istikametlerini bozmadan ilerlemeye devam ettiklerini belirtti.

Milletin dediğine göre hareket etmek üzere inşa edilmiş bir siyasi hareket olduklarını kaydeden Baybatur, emeği geçen partililere teşekkür etti.

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal da 23 yıllık AK Parti iktidarının yatırım ve hizmetlerle öne çıktığını söyledi.

Akkal, 7 yıldır AK Parti ailesi içinde olduğunu ifade ederek "Gerçek manada benim ailem oldunuz." dedi.