Manisa Salihli'de kaçak sigara operasyonu
Manisa'nın Salihli ilçesinde bir iş yerinde 11 bin kaçak sigara ele geçirildi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde bir iş yerinde 11 bin kaçak sigara ele geçirildi.
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında önceden belirlenen bir iş yerinde arama yaptı.
Aramalarda, 11 bin kaçak sigara, 2 bin makaron ve 4 sigara sarma makinesi ele geçirildi, iş yeri sahibi gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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