Manisa Salihli'de kaçak sigara operasyonu

Aramalarda, 11 bin kaçak sigara, 2 bin makaron ve 4 sigara sarma makinesi ele geçirildi, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında önceden belirlenen bir iş yerinde arama yaptı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir iş yerinde 11 bin kaçak sigara ele geçirildi.

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