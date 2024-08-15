Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Soma'da termik santralde çalışan işçiler oturma eylemi yaptı

        Manisa'nın Soma ilçesinde, çalışma şartlarının iyileştirilmesini isteyen termik santral çalışanları oturma eylemi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 14:11 Güncelleme: 15.08.2024 - 14:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Soma'da termik santralde çalışan işçiler oturma eylemi yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Soma ilçesinde, çalışma şartlarının iyileştirilmesini isteyen termik santral çalışanları oturma eylemi yaptı.

        Termik santralde çalışan Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri (TES-İŞ) Sendikası üyesi bir grup işçi, mesai saati sonrası iş yeri önünde toplandı. Oturma eylemi başlatan işçilere, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur da destek verdi.

        Sendikanın Soma Şubesi Başkanı Mustafa Girginler, işçilerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini belirterek, "Enflasyondan dolayı çalışma şartlarımız ağırlaştı ve hem de ekonomik yönden zarara uğradık. İşverenden ek protokol talebinde bulunduk." dedi.

        Belediye Başkanı Okur da emeğin ve emekçinin yanında olduklarını dile getirdi.

        İşçiler, yarım saatlik oturma eyleminin ardından mesailerine döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Manisa ve Çanakkale'de orman yangını: Tarihi yarımada ziyarete kapatıldı
        Manisa ve Çanakkale'de orman yangını: Tarihi yarımada ziyarete kapatıldı
        Yakalanmamak için cinsiyetini değiştirdi
        Yakalanmamak için cinsiyetini değiştirdi
        Eski eşi tutuklandı
        Eski eşi tutuklandı
        Elif Saydam cinayetinde yeni detaylar: Kasaptan satın aldığı silahla katletmiş
        Elif Saydam cinayetinde yeni detaylar: Kasaptan satın aldığı silahla katletmiş
        Bu fotoğrafta ne görüyorsunuz?
        Bu fotoğrafta ne görüyorsunuz?
        Musk'ın yapay zekası tartışma yarattı!
        Musk'ın yapay zekası tartışma yarattı!
        1 yılda 4 kupa!
        1 yılda 4 kupa!
        Enkazdan 248'inci saatte kurtarılmıştı! Hastanesinde tedavi gördüğü üniversiteyi kazandı
        Enkazdan 248'inci saatte kurtarılmıştı! Hastanesinde tedavi gördüğü üniversiteyi kazandı
        Sarai Sierra cinayeti
        Sarai Sierra cinayeti
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        'Son Troyalılar'a ait 4 insan iskeleti inceleniyor
        'Son Troyalılar'a ait 4 insan iskeleti inceleniyor
        Beren asansörde yaşamını yitirmişti! Bilirkişi raporu çıktı
        Beren asansörde yaşamını yitirmişti! Bilirkişi raporu çıktı
        Kendini açık artırmaya çıkardı
        Kendini açık artırmaya çıkardı
        Düzce'de 1800 yıllık büst bulundu
        Düzce'de 1800 yıllık büst bulundu
        Aşırı turiste karşı hangi ülke ne önlem alıyor?
        Aşırı turiste karşı hangi ülke ne önlem alıyor?
        Galatasaray'dan Arias atağı
        Galatasaray'dan Arias atağı
        Beşiktaş'ta gözler yeni takviyelerde
        Beşiktaş'ta gözler yeni takviyelerde

        Benzer Haberler

        Manisa Salihli'de kaçak sigara operasyonu
        Manisa Salihli'de kaçak sigara operasyonu
        Manisalı öğrenciler bağlardaki hastalık ve zararlıları tespit için yazılım...
        Manisalı öğrenciler bağlardaki hastalık ve zararlıları tespit için yazılım...
        Manisa'daki orman yangınında 2'nci gün
        Manisa'daki orman yangınında 2'nci gün
        Manisa'da orman yangını (3)
        Manisa'da orman yangını (3)
        Manisa FK'dan orta sahaya takviye
        Manisa FK'dan orta sahaya takviye
        Soma'da termik santralde iş yavaşlatma eylemi başlatıldı
        Soma'da termik santralde iş yavaşlatma eylemi başlatıldı