Manisa'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı

Belirlenen adreslerdeki aramalarda 52 gram metamfetamin, 1 kilo 968 gram esrar ve 20 uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinde kullanılan diğer malzemeler, 123 elektronik sigara, yaklaşık 150 bin makaron, 340 kilogram kaçak tütün, 41 paket kaçak sigara, 23 kök kenevir ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce Turgutlu, Alaşehir, Akhisar, Sarıgöl, Kırkağaç ve Soma ilçelerinde uyuşturucu ve kaçakçılığa yönelik çalışma yürütüldü.

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