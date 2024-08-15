Manisa'da terör operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Bir şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden yabancı uyruklu olan İ.H. tutuklandı, 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerince düzenlenen çalışmalarda, terör örgütü PKK'ya üye olma ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.