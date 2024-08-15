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        Manisa'da terör operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Manisa'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 17:19 Güncelleme: 15.08.2024 - 17:19
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        Manisa'da terör operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Manisa'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerince düzenlenen çalışmalarda, terör örgütü PKK'ya üye olma ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden yabancı uyruklu olan İ.H. tutuklandı, 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Bir şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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