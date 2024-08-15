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        AK Parti Demirci İlçe Teşkilatından lokma hayrı

        –Manisa'nın Demirci ilçesinde AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü kapsamında ilçe teşkilatı tarafından lokma döktürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 17:54 Güncelleme: 15.08.2024 - 17:58
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        AK Parti Demirci İlçe Teşkilatından lokma hayrı
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        –Manisa’nın Demirci ilçesinde AK Parti’nin 23. kuruluş yıl dönümü kapsamında ilçe teşkilatı tarafından lokma döktürüldü.

        AK Parti Demirci İlçe Başkanı Nurullah Akgün, yaptığı açıklamada, partilerinin 23. kuruluş yıl dönümünü gururla kutladıklarını söyledi.

        Bugüne kadar partilerinde görev alanları rahmetle yad ettiklerini belirterek, "Belediye başkanımız Erkan Kara ile ilçemizde 3 gün sürecek olan lokma hayrı yapıyoruz. Kara ve parti teşkilatımız ile en güzel hizmet ve yatırımları kazandırmak gece gündüz çalışıyoruz." dedi.

        İlçede 3 gün devam edecek lokma hayrının ilki Çereşe Meydanında yapıldı.

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