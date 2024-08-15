Manisa Gördes'te 2 ayrı noktadaki yangına müdahale ediliyor

Yangınlara, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 9 helikopter, 70 arazöz, 17 su ikmal aracı, 8 dozer ve 6 yer ekibi müdahale ediyor.

Boyalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün saat 14.34'te çıkan yangını havadan ve karadan kontrol altına alma çalışmaları sürerken, buradaki yangından uzakta farklı noktadaki Kayacık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda da yangın başladı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde dün çıkan orman yangınına müdahale edilirken, farklı bir noktada çıkan orman yangınını söndürmek için çalışma başlatıldı.

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