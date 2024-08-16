Manisa Demirci'de 75 bin sazan yavrusu göletlere bırakıldı

Manisa'nın Demirci ilçesindeki 5 gölete 75 bin sazan yavrusu bırakıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, "Su kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Durhasan, Ayvaalan, Kılavuzlar, Kuzuköy ve Güveli sulama göletlerine 75 bin sazan yavrusu saldı.

Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt, "Tarım ve Orman Bakanlığımızca temin edilen sazan yavrularını 5 göletimize bıraktık. Bu balıkların gelişim süresi 2 yıl olacak ve sonrasında avlanmaya açık olacaktır." diye konuştu.