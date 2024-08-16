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        Göç yolundaki leylekler Manisa'nın Demirci ilçesinde mola verdi

        Ağustos ayıyla birlikte göç yolculuğuna başlayan çok sayıda leylek Manisa'nın Demirci ilçesinde konakladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 21:13 Güncelleme: 16.08.2024 - 21:13
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        Göç yolundaki leylekler Manisa'nın Demirci ilçesinde mola verdi
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        Ağustos ayıyla birlikte göç yolculuğuna başlayan çok sayıda leylek Manisa'nın Demirci ilçesinde konakladı.

        Ege Bölgesi'nin 850 metre rakımıyla çevresindeki yerleşim birimlerine göre yüksek konumda yer alan Demirci ilçesinde akşam saatlerinde leylekler mola verdi.

        Göç yolundaki çok sayıda leylek ilçe girişindeki hastanenin çatısına ve yol boyunca yer alan aydınlatma direklerine kondu.

        Demircili vatandaşlar, leylekleri cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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