Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'daki orman yangınlarına müdahale sürüyor

        Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 11:05 Güncelleme: 17.08.2024 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'daki orman yangınlarına müdahale sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

        Boyalı ve Kayacık Mahallelerinde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangınları devam ediyor.

        Boyalı Mahallesi'ndeki yangına 6 uçak, 14 helikopter, 46 arazöz, 14 su ikmal aracı, 6 iş makinesi, 6 ilk müdahale yer ekibi müdahale ediyor.

        Yangınla mücadelede 45 teknik eleman olmak üzere 450 personel görev yapıyor.

        Kayacık Mahallesi'ndeki yangına ise 1 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 iş makinesi, 1 ilk müdahale yer ekibi müdahale ederken, 5 teknik eleman olmak üzere 100 personel bölgede söndürme çalışmalarına katılıyor.

        Yangın nedeniyle Gördes'e bağlı Yeniköy ve Karayakup ile Salihli'ye bağlı Hacıhıdır, Kemer, Kale ve Kurttutan Mahallelerindeki vatandaşlar tahliye edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Yumaklı'dan orman yangınları açıklaması
        Bakan Yumaklı'dan orman yangınları açıklaması
        İzmir yangınına müdahale devam ediyor! Piknik ateşinden çıkmış
        İzmir yangınına müdahale devam ediyor! Piknik ateşinden çıkmış
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        Konyaspor - Galatasaray maçının yazar yorumları
        Konyaspor - Galatasaray maçının yazar yorumları
        Kaplıca gibi! Rekor sıcaklık
        Kaplıca gibi! Rekor sıcaklık
        Gol iptali doğru karar mı?
        Gol iptali doğru karar mı?
        Memurların emekli aylığı düşecek mi?
        Memurların emekli aylığı düşecek mi?
        İran Cumhurbaşkanı: Ülke ekonomik açıdan zorda
        İran Cumhurbaşkanı: Ülke ekonomik açıdan zorda
        Felaketin 25. yıl dönümü: 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yıkımın yaşandığı alanlar alanlar yeniden görüntülendi
        Felaketin 25. yıl dönümü: 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yıkımın yaşandığı alanlar alanlar yeniden görüntülendi
        Marmara Depremi'nin 25'inci yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
        Marmara Depremi'nin 25'inci yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
        Aydemir Akbaş vefat etti
        Aydemir Akbaş vefat etti
        Ayağımıza gelen tatil gösterisi
        Ayağımıza gelen tatil gösterisi
        İnkâr ve bekârlık yemini
        İnkâr ve bekârlık yemini
        Etkisi sinema salonunu aştı
        Etkisi sinema salonunu aştı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sıcak, rüzgar ve yağmur uyarıları
        Sıcak, rüzgar ve yağmur uyarıları
        'Yüzde bant' trendi işe yarıyor mu?
        'Yüzde bant' trendi işe yarıyor mu?
        Mehmet Ayan: Oyunda gelişme var
        Mehmet Ayan: Oyunda gelişme var
        Türkiye ile Instagram neler görüştü?
        Türkiye ile Instagram neler görüştü?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Manisa'daki orman yangınında 4'üncü gün
        Manisa'daki orman yangınında 4'üncü gün
        Göç yolundaki leylekler Manisa'nın Demirci ilçesinde mola verdi
        Göç yolundaki leylekler Manisa'nın Demirci ilçesinde mola verdi
        Manisa'daki orman yangınlarına müdahale sürüyor
        Manisa'daki orman yangınlarına müdahale sürüyor
        Manisa'daki orman yangını 3'üncü gününde; 2 mahalle tahliye edildi (5)
        Manisa'daki orman yangını 3'üncü gününde; 2 mahalle tahliye edildi (5)
        Manisa Demirci'de 75 bin sazan yavrusu göletlere bırakıldı
        Manisa Demirci'de 75 bin sazan yavrusu göletlere bırakıldı
        Manisa'daki orman yangını 3'üncü gününde; ikinci yangın kontol altında (4)
        Manisa'daki orman yangını 3'üncü gününde; ikinci yangın kontol altında (4)