Manisa'daki orman yangınlarına müdahale sürüyor
Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Boyalı ve Kayacık Mahallelerinde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangınları devam ediyor.
Boyalı Mahallesi'ndeki yangına 6 uçak, 14 helikopter, 46 arazöz, 14 su ikmal aracı, 6 iş makinesi, 6 ilk müdahale yer ekibi müdahale ediyor.
Yangınla mücadelede 45 teknik eleman olmak üzere 450 personel görev yapıyor.
Kayacık Mahallesi'ndeki yangına ise 1 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 iş makinesi, 1 ilk müdahale yer ekibi müdahale ederken, 5 teknik eleman olmak üzere 100 personel bölgede söndürme çalışmalarına katılıyor.
Yangın nedeniyle Gördes'e bağlı Yeniköy ve Karayakup ile Salihli'ye bağlı Hacıhıdır, Kemer, Kale ve Kurttutan Mahallelerindeki vatandaşlar tahliye edilmişti.
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