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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 00:06 Güncelleme: 18.08.2024 - 00:06
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:Manisa19 Mayıs

        Hakemler: Alpaslan Şen, Şenol Bektaş, Samet Özkul

        Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Yusuf Talum (Dk. 63 Oktay Gürdal), Bartu Göçmen, Birkan Yılmaz, Umut Erdem, Osuji (Dk. 76 Kerem Arık), Oğuz Gürbulak (Dk. 76 Kaan Kanak), Cissokho, Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 46 Ramirez), Fofana (Dk. 65 Efe Taylan Altunkara), Okyere

        Sakaryaspor: Szumski, Cebrail Karayel, Salih Dursun, Erdi Dikmen, Bülent Uzun (Dk. 89 Engin Aksoy), Andrade, Emre Demir (Dk. 63 Kahraman Demirtaş), Murat Cem Akpınar, Gradel, Rayane Aabid (Dk. 85 Muhammed Ertürk), Zagre (Dk. 63 Mustafa Pektemek)

        Goller: Dk. 48 ve 61 Fofana (Manisa FK), Dk. 23 Murat Cem Akpınar, Dk. 90+1 Gradel (Penaltıdan) (Sakaryaspor)

        Kırmızı kart: Dk. 90+7 Kahraman Demirtaş (Sakaryaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 15 Birkan Yılmaz, Dk. 66 Ramirez, Dk. 73 Osuji, Dk. 87 Kerem Arık, Dk. 89 Muhammed Alperen Uysal, Dk. 90+8 Oktay Gürdal (Manisa FK), Dk. 50 Erdi Dikmen, Dk. 64 Salih Dursun, Dk. 87 Murat Cem Akpınar (Sakaryaspor)

        MANİSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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