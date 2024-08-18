Sarıgöl'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
B.T'nin (25) kullandığı 35 ANL 985 plakalı otomobil, Dindarlı Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki L.K. ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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