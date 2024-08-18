Selendi'de atlı cirit müsabakaları gerçekleşti
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonası Atlı Cirit müsabakasında Selendi Beypınar Atlı Cirit Spor Kulübü, şampiyon oldu.
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonası Atlı Cirit müsabakasında Selendi Beypınar Atlı Cirit Spor Kulübü, şampiyon oldu.
Vali Muzaffer Ecemiş Cirit Sahasındaki organizasyonunda Manisa'dan Selendi Beypınar Atlı Cirit Spor Kulübü ile Uşak'tan Karun Atlı Cirit Spor Kulübü karşılaştı.
Selendi Beypınar Atlı Cirit Spor Kulübü, müsabakadan galibiyetle ayrılarak şampiyon oldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.