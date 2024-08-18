Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Selendi'de atlı cirit müsabakaları gerçekleşti

        Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonası Atlı Cirit müsabakasında Selendi Beypınar Atlı Cirit Spor Kulübü, şampiyon oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 16:54 Güncelleme: 18.08.2024 - 16:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Selendi'de atlı cirit müsabakaları gerçekleşti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonası Atlı Cirit müsabakasında Selendi Beypınar Atlı Cirit Spor Kulübü, şampiyon oldu.

        Vali Muzaffer Ecemiş Cirit Sahasındaki organizasyonunda Manisa'dan Selendi Beypınar Atlı Cirit Spor Kulübü ile Uşak'tan Karun Atlı Cirit Spor Kulübü karşılaştı.

        Selendi Beypınar Atlı Cirit Spor Kulübü, müsabakadan galibiyetle ayrılarak şampiyon oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 ev küle döndü, 16 yaşındaki çocuk öldü!
        3 ev küle döndü, 16 yaşındaki çocuk öldü!
        Dilan Polat'tan eşine ziyaret
        Dilan Polat'tan eşine ziyaret
        Terim, şikayetçi sıfatıyla ifade verdi
        Terim, şikayetçi sıfatıyla ifade verdi
        Çocuk muamması
        Çocuk muamması
        20 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        20 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        İzmir'de tedirgin eden manzara
        İzmir'de tedirgin eden manzara
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bakan Şimşek: Risk primimizi daha da iyileştireceğiz
        Bakan Şimşek: Risk primimizi daha da iyileştireceğiz
        Ali Koç'tan flaş açıklamalar
        Ali Koç'tan flaş açıklamalar
        İlkay Gündoğan transferinde son durum
        İlkay Gündoğan transferinde son durum
        AB'den Tesla kararı
        AB'den Tesla kararı
        Evlendiler
        Evlendiler
        Özür diledi iddiası!
        Özür diledi iddiası!
        Karakurum Ölüm Geçidi binlerce turistin cesaretini sınıyor!
        Karakurum Ölüm Geçidi binlerce turistin cesaretini sınıyor!
        Orman yangınları sonrası üzücü tablo: Yeşil Ege griye döndü
        Orman yangınları sonrası üzücü tablo: Yeşil Ege griye döndü
        Gıdaların gizli tehlikesi: Monosodyum glutamat!
        Gıdaların gizli tehlikesi: Monosodyum glutamat!
        Filistinli iş insanına silahlı saldırıda yeni detaylar!
        Filistinli iş insanına silahlı saldırıda yeni detaylar!
        Fatih Özkan özür diledi!
        Fatih Özkan özür diledi!
        Derrick Köhn planları değiştirdi
        Derrick Köhn planları değiştirdi
        Öğrenci evleri cep yakıyor!
        Öğrenci evleri cep yakıyor!

        Benzer Haberler

        Demirci'de kurulacak aşevinde 200 kişiye sıcak yemek
        Demirci'de kurulacak aşevinde 200 kişiye sıcak yemek
        Evde cesetleri bulundu; kızını boğarak öldürüp kendini astığı üzerinde duru...
        Evde cesetleri bulundu; kızını boğarak öldürüp kendini astığı üzerinde duru...
        Manisa'da baba ve 10 yaşındaki kızı evde ölü bulundu
        Manisa'da baba ve 10 yaşındaki kızı evde ölü bulundu
        Manisa'da park halindeki 19 aracın lastikleri kesildi
        Manisa'da park halindeki 19 aracın lastikleri kesildi
        Manisa'daki orman yangını, 116,5 saat sonra kontrol altında (2)
        Manisa'daki orman yangını, 116,5 saat sonra kontrol altında (2)
        Manisa'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Manisa'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü