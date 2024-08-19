Manisa'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mustafa Ağır'ın (28) kullandığı 45 ASK 139 plakalı otomobil, Şendurak mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrolde sürücü Ağır'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Oto yıkama işletmeciliği yaptığı öğrenilen Ağır'ın cenazesi, incelemenin ardından morga gönderildi.
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