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        Manisa'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 12:08 Güncelleme: 19.08.2024 - 12:08
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        Manisa'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Mustafa Ağır'ın (28) kullandığı 45 ASK 139 plakalı otomobil, Şendurak mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yapılan kontrolde sürücü Ağır'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Oto yıkama işletmeciliği yaptığı öğrenilen Ağır'ın cenazesi, incelemenin ardından morga gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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