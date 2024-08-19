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        Manisa'da park halindeki 19 aracın lastikleri kesildi

        Manisa'da park halindeki 19 aracın lastikleri kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 22:11 Güncelleme: 19.08.2024 - 22:11
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        Manisa'da park halindeki 19 aracın lastikleri kesildi
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        Manisa'da park halindeki 19 aracın lastikleri kesildi.

        Yunusemre ilçesi Barbaros Mahallesi 4401 sokakta araç lastiklerinde kesikler olduğunu gören vatandaşlar, polise haber verdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, 19 aracın lastiğine kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce kesici aletle zarar verildiğini belirledi.

        Ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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