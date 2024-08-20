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        Demirci'de kurulacak aşevinde 200 kişiye sıcak yemek

        Manisa'nın Demirci ilçesinde belediye, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı ile Türk Kızılay tarafından aşevi kurulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 15:24 Güncelleme: 20.08.2024 - 15:55
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        Demirci'de kurulacak aşevinde 200 kişiye sıcak yemek
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        Manisa'nın Demirci ilçesinde belediye, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı ile Türk Kızılay tarafından aşevi kurulacak.

        Aşevi projesiyle ilgili Demirci Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Erkan Kara, Vakıf Müdürü Fikret Çelik, Kızılay Genel Merkez Sosyal Hizmet Müdürü Suat Çakmak, Demirci Kızılay yöneticileri Ali Özkahraman ve Basri Başin katıldı.

        Belediye Başkanı Erkan Kara yaptığı açıklamada, Demircililer için güzel bir projenin adımını attıklarını belirterek, "Bu anlamda yıllarca ilçemize hizmet verecek aşevi projemiz için ilgili kurumlarımızla toplantımızı yaptık. Aşevini en kısa zamanda hizmete sunma hedefindeyiz. Biz yöneticilere düşen görev şehrimize ve vatandaşımıza her anlamda hizmet sunmak. Bu aşevi hizmete başladığında ihtiyaç sahibi ve kimsesiz vatandaşlarımızın hanelerine sıcak yemek ikramı yapacağız." dedi.

        Akıncılar Mahallesi'nde atıl vaziyetteki binada ilçe belediyesi tarafından yapımı tamamlanacak aşevinde Demirci Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Türk Kızılay koordinasyonunda günlük 200 kişiye yemek hazırlanarak ikram edilecek.

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