GÜNCELLEME - Manisa'da eşini sokakta darbeden kişi tutuklandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde eşini sokakta darbeden kişi tutuklandı.

16 Ağustos'ta Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi'nde S.N.A'nın, eşi Yılmaz A. tarafından sokakta yumruk, tekme ve sopayla darbedildiği ihbarı sonrası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.

Ekiplerce yakalanan Yılmaz A, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçlamasıyla sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

- Şüphelinin 18 suç kaydı var

Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada 16 Ağustos'ta 16.55'te meydana gelen olaya polis ekiplerinin 16.58'de müdahale ettiği, çeşitli suçlardan 18 kaydı bulunan Yılmaz .A'nın çevredeki vatandaşların linç girişimi önlenerek gözaltına alındığı ve tutuklandığı bildirildi.

Sosyal medyada kendisine yönelik eleştirileri gördüğünde üzüldüğünü aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"O gün bir kadına yattığı yerde sürekli vurulurken bir şey yapamamak beni üzdü. Adam bana vursa benim felç kalma riskim var. Hatta bunu doktorlara da sorabilirsiniz. Bazıları sosyal medyada 'önüne çekirdek de koyun, kola da koyun' diye yazmış. Ya biz hareket edebilsek zaten kalkacağız. Önemli olan kadını kurtarmaktı, kurtardılar. Buradaki esnaf kurtardı. Arastamızda zaten çok duyarlı insanlar var."