Manisa'da çıkan yangında 2 iş yerinde hasar oluştu

Bir süre sonra yangın bitişikteki yedek parça satan işletmeye de sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Fatih Sanayi Sitesi'nde traktör tamiri yapılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki sanayi sitesinde çıkan yangın 2 iş yerinde hasara neden oldu.

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