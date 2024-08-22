Alaşehir'de devrilen motosikletin sürücüsü 13 gün sonra öldü
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan Mustafa Kaya (34), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan Mustafa Kaya (34), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
8 Ağustos'ta, Beşeylül Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi'nde seyrederken kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybederek refüje düşen Mustafa Kaya, ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, buradaki müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaya, dün, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan trafik kazası caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde motosikletin devrilmesi ve vatandaşların yardıma koşması yer alıyor.
Yaşamını yitiren Kaya'nın Alaşehir Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalıştığı öğrenildi.
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