Manisa'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kazada, otomobil sürücüsü Kayrak ile aynı araçtaki Dilem Sercan ve Filiz Eröz yaralandı. Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Filiz Eröz (38), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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