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        Manisa'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 12:03 Güncelleme: 22.08.2024 - 12:27
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        Manisa'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Dün gece, İzmir-Ankara kara yolu Jandarma Kavşağı'nda, sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 AOU 875 plakalı kamyonet, önce trafik ışıklarında bekleyen Hasan Akkoç (32) yönetimindeki 34 GDB 699 plakalı hafif ticari araca, ardından Eski Kemalpaşa kara yoluna dönen Hüseyin Can Kayrak'ın (20) kullandığı 35 UEO 49 plakalı otomobile çarptı.

        Kazada, otomobil sürücüsü Kayrak ile aynı araçtaki Dilem Sercan ve Filiz Eröz yaralandı. Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Filiz Eröz (38), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis, kaçan kamyonet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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