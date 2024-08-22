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        Manisa'da 16 çocuk için "Sünnet Şöleni" düzenlendi

        İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Manisa'da 16 çocuk için "Sünnet Şöleni" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 20:39 Güncelleme: 22.08.2024 - 20:52
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        Manisa'da 16 çocuk için "Sünnet Şöleni" düzenlendi
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        İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Manisa'da 16 çocuk için "Sünnet Şöleni" düzenlendi.

        İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Amasya'da 1496 yılında kurulan Sultan 2. Bayezid Vakfı'nın vakfiyesinde yer alan "Sünnet edilmesi lazım gelenler sünnet edile. Sünnet edilmesi gereken çocuğa münasip güzel elbise verile" hayır şartı ile Manisa’da Sünnet Şöleni gerçekleştirdi.

        Şölen kapsamında sünnet ettirilen 16 çocuğa sünnet kıyafetleri alındı, klasik araçların yer aldığı konvoyla şehir turu attırıldı. Çocuklar ve aileleri daha sonra Manisa Mevlevihanesi, müze, külliye, türbe ve camilerden oluşan vakıf eserlerini gezdi.

        Mehter marşı eşliğinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Tarihi Kurşunlu Han'a yürüyüş düzenlenen etkinlikte burada protokolün, ailelerin ve tüm vatandaşların katılımıyla çocuklar için eğlence ve gösteriler düzenlendi.

        Katılımcılara çeşitli ikramların da sunulduğu şölende, çocuklara bisiklet ve çeşitli hediyeler verildi.

        İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Tahir Emre Can, etkinlikte yaptığı konuşmada, vakıfların kuruluş şartlarını yerine getirmeye devam ettiklerini belirterek, pek çok aileye gıda yardımı, öğrencilere burs yardımı yaptıklarını, dini bayramlarda ihtiyaç sahibi ailelerin yanlarında olduklarını söyledi.

        Manisa'da sünnet heyecanını yaşayamayan ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için güzel bir etkinlik düzenlediklerini dile getiren Can, şunları kaydetti:

        "Çocuklarımızı gün boyu konvoylarla ecdadımızın tarihi eserlerini gezdirip, buraları tanıtmayı ve bu güzel mekanda, şehzadeler şehrinde bu geleneklerini tanımasını amaçladık. Şu anda da sünnet yemeği, eğlencesi ve ikramlarıyla bu anı dolu dolu yaşamayı, yaşatmayı, bugünün hayatlarında unutamayacakları bir anı olarak kalmasını ve bu vakfiyenin de vakfiyenin onlarla birlikte yaşamasını ümit ediyor ve arzuluyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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