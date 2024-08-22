Manisa'da terör örgütü propagandası iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde terör örgütü DEAŞ propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde terör örgütü DEAŞ propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akhisar ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı belirlenen 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.
Ekiplerce eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramalarda, dijital materyallere ve 7 yasaklı yayına el konuldu, M.D. (48), V.K. (32) ve A.A. (32) gözaltına aldı.
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