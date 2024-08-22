Manisa'da terör örgütü propagandası iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

Ekiplerce eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramalarda, dijital materyallere ve 7 yasaklı yayına el konuldu, M.D. (48), V.K. (32) ve A.A. (32) gözaltına aldı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akhisar ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı belirlenen 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

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