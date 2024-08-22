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        Manisa'da terör örgütü propagandası iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde terör örgütü DEAŞ propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 21:26 Güncelleme: 22.08.2024 - 21:58
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        Manisa'da terör örgütü propagandası iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde terör örgütü DEAŞ propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Manisa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akhisar ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı belirlenen 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

        Ekiplerce eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramalarda, dijital materyallere ve 7 yasaklı yayına el konuldu, M.D. (48), V.K. (32) ve A.A. (32) gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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