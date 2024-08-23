Manisa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Y.Y. yönetimindeki 20 ABN 846 plakalı kamyon, Selimiye Mahallesi'nde, U.İ.A. idaresindeki 07 BHS 434 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile yanında bulunun A.B, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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