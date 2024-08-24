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        Sarıgöl'de tırla çarpışan otomobildeki yolcu ağır yaralandı

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde tırla çarpışan otomobilde yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 11:14 Güncelleme: 24.08.2024 - 11:29
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        Sarıgöl'de tırla çarpışan otomobildeki yolcu ağır yaralandı
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        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde tırla çarpışan otomobilde yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

        M.B. idaresindeki CAS MZ 20 yabancı plakalı otomobil, Sarıgöl-Denizli kara yolunda A.Y'nin kullandığı 03 UK 666 plakalı tıra çarptı.

        Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Z.B. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı önce Sarıgöl Devlet Hastanesine daha sonra da Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Z.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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