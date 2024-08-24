Sarıgöl'de tırla çarpışan otomobildeki yolcu ağır yaralandı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde tırla çarpışan otomobilde yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde tırla çarpışan otomobilde yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.
M.B. idaresindeki CAS MZ 20 yabancı plakalı otomobil, Sarıgöl-Denizli kara yolunda A.Y'nin kullandığı 03 UK 666 plakalı tıra çarptı.
Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Z.B. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı önce Sarıgöl Devlet Hastanesine daha sonra da Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırdı.
Z.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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