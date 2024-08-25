Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Manisa'da konuştu:

        Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan, ilk seçimde iş başına gelmek ve ahlaklı belediyecilik yapmak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 21:42 Güncelleme: 25.08.2024 - 21:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Manisa'da konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan, ilk seçimde iş başına gelmek ve ahlaklı belediyecilik yapmak istediklerini söyledi.

        Manisa'nın Selendi ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunan Erbakan, ilçe girişinde atlı cirit ekiplerince karşılandı, ilçe belediyesine kadar yürüdü, Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlara seslendi.

        Erbakan, üretim ve istihdama yatırım yapacaklarını, israfı önleyeceklerini belirterek, Yeniden Refahla yeniden bolluk ve bereket dönemini başlatacaklarını dile getirdi.

        Ahlaklı belediyecilik yapmak istediklerini söyleyen Erbakan, hizmet belediyeciliği ile tanışan belediyelerin derdini dert edineceklerini belirtti.

        Erbakan, şunları kaydetti:

        "Milli görüş belediyeciliğinin bereketiyle, aziz milletimizin feraseti ve desteğiyle, teşkilatımızın gayreti ve terlemesiyle yapılacak olan ilk seçimde iş başına geleceğiz, besmeleyi çekeceğiz, hizmetleri gerçekleştireceğiz. Belediye başkanlarımız, rahmetli hocamızın dediği gibi gerekirse Milli Görüşçü belediye başkanımız, bir fakirin çuvalını sırtında taşımaktan şeref duyar, işte bizim anlayışımız bu. Önce ahlak ve maneviyat, belediye başkanlığını bizler ibadet boyutunda yaparız. Belediyelerimizin sorunlarını çözerek ilçemizin refahını yükselteceğiz. Selendi'mize Milli Görüş belediyeciliğinin hayırlı olmasını diliyorum."

        Erbakan, belediye başkanlığı makam odasında ilçe belediyesi ve ilçe hakkında Belediye Başkanı Murat Daban'dan bilgi aldı. Makam odasında Erbakan'a Osmanlı tuğrası ile yöresel ilçe kilimi takdim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karşılaşma oynanıyor...
        Karşılaşma oynanıyor...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta açıklamalar
        Beşiktaş'tan sol beke sürpriz aday!
        Beşiktaş'tan sol beke sürpriz aday!
        6 gündür aranan Devrim öğretmenin cansız bedeni bulundu
        6 gündür aranan Devrim öğretmenin cansız bedeni bulundu
        Arda Güler 11'de başladı, Real kazandı
        Arda Güler 11'de başladı, Real kazandı
        G.Saray'ın Young Boys 11'i netleşiyor
        G.Saray'ın Young Boys 11'i netleşiyor
        18 yaşındaki genç Salda Gölü'nde boğuldu
        18 yaşındaki genç Salda Gölü'nde boğuldu
        Kayıp Narin'i arama çalışmalarında son durum: Evin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu
        Kayıp Narin'i arama çalışmalarında son durum: Evin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu
        "Geri kalmışlık artık makus talih olmaktan çıktı"
        "Geri kalmışlık artık makus talih olmaktan çıktı"
        Telegram'ın kurucusu Fransa'da gözaltına alındı
        Telegram'ın kurucusu Fransa'da gözaltına alındı
        Musk'tan Durov'un gözaltına alınmasına tepki
        Musk'tan Durov'un gözaltına alınmasına tepki
        İş Bankası'nda hedef dünyada ilk 10
        İş Bankası'nda hedef dünyada ilk 10
        "Babam beni harcamış gibi oldu"
        "Babam beni harcamış gibi oldu"
        Hangisi daha ucuz: Yunanistan mı Türkiye mi yoksa Arnavutluk mu?
        Hangisi daha ucuz: Yunanistan mı Türkiye mi yoksa Arnavutluk mu?
        Kutsal İşgal filmi: Gazze'de kan banyosu, Fırat'tan Nil'e gasp planı
        Kutsal İşgal filmi: Gazze'de kan banyosu, Fırat'tan Nil'e gasp planı
        Uduokhai geliyor, gözler Colley'de!
        Uduokhai geliyor, gözler Colley'de!
        2024'ün en iyileri arasında İstanbul
        2024'ün en iyileri arasında İstanbul
        Türklerin ayak izleri ortaya çıkıyor
        Türklerin ayak izleri ortaya çıkıyor
        Daum: Futbolla dolu bir yaşam...
        Daum: Futbolla dolu bir yaşam...
        Köpek sevgisi empatiyi artırıyor
        Köpek sevgisi empatiyi artırıyor

        Benzer Haberler

        Manisa'da su kuyusunda çalışırken göçük altında kalan kişi hayatını kaybett...
        Manisa'da su kuyusunda çalışırken göçük altında kalan kişi hayatını kaybett...
        Manisa FK 3 puanla tanıştı
        Manisa FK 3 puanla tanıştı
        Manisa Basket transferi tamamladı
        Manisa Basket transferi tamamladı
        Sardes Antik Kenti'ndeki sinagogun taban mozaiklerini kadınlar yeniliyor
        Sardes Antik Kenti'ndeki sinagogun taban mozaiklerini kadınlar yeniliyor
        Sardes Antik Kenti'ndeki 2 bin yıllık mozaikler kadınların elinde yeniden c...
        Sardes Antik Kenti'ndeki 2 bin yıllık mozaikler kadınların elinde yeniden c...
        Sarıgöl'de tırla çarpışan otomobildeki yolcu ağır yaralandı
        Sarıgöl'de tırla çarpışan otomobildeki yolcu ağır yaralandı