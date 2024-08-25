Manisa'da su kuyusunda çalışırken göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde su kuyusunda çalışırken göçük altında kalan kişi öldü.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde su kuyusunda çalışırken göçük altında kalan kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Alibeyli Mahallesi ormanlık alanda su kuyusunda babasıyla çalışan Fehmi Öcal (27) toprak kayması sonucu 4 metrelik göçük altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından Öcal toprak altından çıkartıldı.
Sağlık ekiplerinin kontrolünde Öcal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Öcal'ın Manisa Büyükşehir Belediyesi MASKİ personeli olduğu öğrenildi.
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