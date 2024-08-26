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        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 12:22 Güncelleme: 26.08.2024 - 12:31
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        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Hacıishak Mahallesi'ndeki iki ayrı adreste arama yapıldı.

        Adreslerde 31 bin 304 sentetik ecza ile 165 sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheliler Ç.K. (31) ile V.S. (23) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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