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        Manisalı öğrenciler TEKNOFEST 2024'teki Robolig Yarışması'nda finale kaldı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Şehit Tolga Artug Gençlik Merkezi'nde" Gençkod ile Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde eğitim alan öğrenciler, tasarladıkları robotla TEKNOFEST 2024'te Teknofest Robolig Yarışması'nda finale kalmayı başardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 16:05 Güncelleme: 26.08.2024 - 16:12
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        Manisalı öğrenciler TEKNOFEST 2024'teki Robolig Yarışması'nda finale kaldı
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Şehit Tolga Artug Gençlik Merkezi'nde" Gençkod ile Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde eğitim alan öğrenciler, tasarladıkları robotla TEKNOFEST 2024'te Teknofest Robolig Yarışması'nda finale kalmayı başardı.

        Gençlik merkezinin takımı "Gökdoğan Team", Deneyap Kart ile hareket edebilen bir robot tasarladı.

        Kendi imkanlarıyla 3 boyutlu yazıcıdan ürettikleri parçaları birleştirerek oluşturdukları robotla yarışma parkurunda verilen görevleri tamamlamayı hedefleyen ekip, Turgutlu'yu temsil edecekleri yarışmadan dereceyle dönmeyi umut ediyor.

        Gökdoğan Team danışmanı Gülistan Sayan, AA muhabirine, 2 yıldır çalıştıkları takımla Robolig yarışmasının finalinden dereceyle döneceklerine inandıklarını belirterek, "Takımımız güçlü, Robolig, yerli ve milli teknolojiyi desteklemek amacıyla Deneyap Kart üzerinden oluşturulan bir yarışma. Deneyap Kart ile hareket eden robotumuzla Teknofest alanında verilen görevleri sorunsuz yaparak puanları kazanacağız. Orada dereceye girmeyi planlıyoruz, umuyoruz inşallah." dedi.

        Takımdaki öğrencilerden Alperen Çiftçi de "Bu çalışmalarla tüm görevleri tamamlayıp en yüksek puanları alıp derece alacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

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