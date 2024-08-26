Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Manisa'da partisinin il binasını açtı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Manisa'da partisinin İl Başkanlığı binasının açılışını yaptı.

Erbakan, kentteki programının 2. gününde, beraberindeki Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, İl Başkanı Serhat Orhan ile Kula ve Ahmetli ilçelerinin yanı sıra il merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra Hükümet Caddesi'nde partisinin İl Başkanlığı binasının açılışına katılan Erbakan, duanın ardından partililere hitap etti.

Erbakan, kentte gördüğü teveccühün kendisini memnun ettiğini belirterek, geçen yerel seçimlerin ardından partisinin hızla yükselişe geçtiğini ve üye sayısının katlanarak arttığını söyledi.