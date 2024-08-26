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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Manisa'da partisinin il binasını açtı

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Manisa'da partisinin İl Başkanlığı binasının açılışını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 20:08 Güncelleme: 26.08.2024 - 20:08
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Manisa'da partisinin il binasını açtı
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Manisa'da partisinin İl Başkanlığı binasının açılışını yaptı.

        Erbakan, kentteki programının 2. gününde, beraberindeki Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, İl Başkanı Serhat Orhan ile Kula ve Ahmetli ilçelerinin yanı sıra il merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

        Daha sonra Hükümet Caddesi'nde partisinin İl Başkanlığı binasının açılışına katılan Erbakan, duanın ardından partililere hitap etti.

        Erbakan, kentte gördüğü teveccühün kendisini memnun ettiğini belirterek, geçen yerel seçimlerin ardından partisinin hızla yükselişe geçtiğini ve üye sayısının katlanarak arttığını söyledi.

        Yeniden Refah Partisinin 550 bin üye sayısına ulaştığına dikkati çeken Erbakan, yıl sonuna kadar 1 milyon üye hedefine ulaşacaklarına inandığını ifade etti.

        Erbakan, Türkiye siyasetinin parlayan yıldızı olan Yeniden Refah Partisinin aynı zamanda en hızlı büyüyen siyasi parti de olduğunu iddia ederek, il binasının hazırlanmasında ve açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Konuşmanın ardından kurdele kesilerek açılış yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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