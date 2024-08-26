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        Manisa'da park halindeki tırın dorsesine çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde park halindeki tırın dorsesine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 21:40 Güncelleme: 26.08.2024 - 21:54
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        Manisa'da park halindeki tırın dorsesine çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde park halindeki tırın dorsesine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Latif Karaçam'ın (45) kullandığı 35 ARN 615 plakalı motosiklet, Muradiye Mahallesi'nde park halindeki 66 ABG 719 plakalı tırın dorsesine çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince sürücü Karaçam'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Motosiklette yolcu olarak bulunan H.K. ise ağır yaralandı.

        Hastaneye kaldırılan H.K'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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