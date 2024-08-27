Manisa'nın Demirci ilçesindeki orman yangınları söndürüldü
Manisa'nın Demirci ilçesinde ormanlık alanda çıkan 2 yangın söndürüldü.
Manisa'nın Demirci ilçesinde ormanlık alanda çıkan 2 yangın söndürüldü.
Mahmutlar ve Akdere mahallerindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgelere sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangınları büyümeden söndürdü.
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