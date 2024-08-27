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        Manisa'nın Demirci ilçesindeki orman yangınları söndürüldü

        Manisa'nın Demirci ilçesinde ormanlık alanda çıkan 2 yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 08:42 Güncelleme: 27.08.2024 - 09:47
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        Manisa'nın Demirci ilçesindeki orman yangınları söndürüldü
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        Manisa'nın Demirci ilçesinde ormanlık alanda çıkan 2 yangın söndürüldü.

        Mahmutlar ve Akdere mahallerindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgelere sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangınları büyümeden söndürdü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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