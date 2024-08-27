Manisa'da 4 ruhsatsız silah ruhsatsız silah ele geçirildi
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 4 ruhsatsız silah ile yasaklı ırk köpek ele geçirildi.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 4 ruhsatsız silah ile yasaklı ırk köpek ele geçirildi.
Şehzadeler İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Aşağıçobanisa Mahallesinde bir evde yaptıkları aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek ile 1 yasaklı ırk köpek buldu.
Gözaltına alınan M.Ç (52) ve M.P (40) işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
M.P'ye yasaklı ırk köpek bulundurmaktan idari para cezası kesildi.
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