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        Manisa'da 4 ruhsatsız silah ruhsatsız silah ele geçirildi

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 4 ruhsatsız silah ile yasaklı ırk köpek ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 11:12 Güncelleme: 27.08.2024 - 11:15
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        Manisa'da 4 ruhsatsız silah ruhsatsız silah ele geçirildi
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        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 4 ruhsatsız silah ile yasaklı ırk köpek ele geçirildi.

        Şehzadeler İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Aşağıçobanisa Mahallesinde bir evde yaptıkları aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek ile 1 yasaklı ırk köpek buldu.

        Gözaltına alınan M.Ç (52) ve M.P (40) işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        M.P'ye yasaklı ırk köpek bulundurmaktan idari para cezası kesildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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