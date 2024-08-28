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        Valide-i Atik Camisi'nin halıları Demirci'de dokundu

        Mimar Sinan'ın son eseri olan İstanbul'daki Valide-i Atik Camisi'nin halıları Manisa'nın Demirci ilçesinde mimariye uygun olarak dokunarak döşemesi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 14:11 Güncelleme: 28.08.2024 - 14:11
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        Valide-i Atik Camisi'nin halıları Demirci'de dokundu
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        Mimar Sinan'ın son eseri olan İstanbul'daki Valide-i Atik Camisi'nin halıları Manisa'nın Demirci ilçesinde mimariye uygun olarak dokunarak döşemesi yapıldı.

        Cami ve otel halıcılığının önemli merkezlerinden olan Demirci’de tarihi camilerin halıları mimariye uygun desenlerle hazırlanıyor.

        Bu kapsamda İstanbul'da bulunan tarihi Valide-i Atik Camisi’nin halıları da Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda İznik çinilerindeki Rûmî desenlerinden esinlenerek dokundu.

        Halıları dokuyan firmanın yöneticisi Mustafa Özkul yaptığı açıklamada, desinatörlerin Valide-i Atik Camisi halısı özel çalışma yürüttüğünü, 3 aylık iş programıyla yüzde 100 yün olmak üzere 900 metrekare halı dokuduklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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