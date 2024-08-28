Valide-i Atik Camisi'nin halıları Demirci'de dokundu

Halıları dokuyan firmanın yöneticisi Mustafa Özkul yaptığı açıklamada, desinatörlerin Valide-i Atik Camisi halısı özel çalışma yürüttüğünü, 3 aylık iş programıyla yüzde 100 yün olmak üzere 900 metrekare halı dokuduklarını ifade etti.

Bu kapsamda İstanbul'da bulunan tarihi Valide-i Atik Camisi’nin halıları da Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda İznik çinilerindeki Rûmî desenlerinden esinlenerek dokundu.

Cami ve otel halıcılığının önemli merkezlerinden olan Demirci’de tarihi camilerin halıları mimariye uygun desenlerle hazırlanıyor.

Mimar Sinan'ın son eseri olan İstanbul'daki Valide-i Atik Camisi'nin halıları Manisa'nın Demirci ilçesinde mimariye uygun olarak dokunarak döşemesi yapıldı.

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