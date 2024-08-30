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        Demirci'den 2 dağcı, Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen Ağrı Dağı tırmanışına katıldı

        Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen Ağrı Dağı tırmanışına Manisa'nın Demirci ilçesinde 2 dağcı da katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 11:02 Güncelleme: 30.08.2024 - 11:02
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        Demirci'den 2 dağcı, Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen Ağrı Dağı tırmanışına katıldı
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        Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen Ağrı Dağı tırmanışına Manisa'nın Demirci ilçesinde 2 dağcı da katıldı.

        Demirci Akıncıları Spor Kulübü Dağcılık ekibi antrenörü Atıf Eroğlu ile Belediye Meclis Üyesi Mustafa Gül'ün de katıldığı tırmanış 4 gün sürdü.

        Dağcılar, Ağrı Dağı'nın zirvesinde İstiklal Marşı okuyarak, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

        Atıf Eroğlu, yaptığı açıklamada, "Milli Mücadelenin başladığı topraklar olan Demirci'mizden bu tırmanışa katılmak istedik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz bu vatanı bizlere bırakmak için büyük mücadeleler vermiş. Onların da verdiği mücadelenin anısına bu tırmanışa katılmak gurur verici." dedi.

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