Büyük Zafer'in 102. yılı Manisa ve ilçelerinde kutlanıyor

Alaşehir'de Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda yapılan törenlere Kaymakam Alper Fırat Güngör, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Atilla Yeşiltepe, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Tuncay ve vatandaşlar katıldı.

Tebriklerin ardından protokol üyeleri, Demirci Eski Kabristanındaki Milli Mücadele Dönemi Demirci önderlerinden Beyliklerli Mehmet Ağa, Müftü İbrahim Hakkı Efendi, Belediye Başkanı Ethem Fehmi Efendi ve Serdarzade Mustafa Efendinin kabirlerini ziyaret etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kaymakam Arslan, Garnizon Komutanı Binbaşı Korkmaz ve Belediye Başkanı Kara, Kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti.

Demirci'de Kaymakam Yavuz Arslan, Garnizon Komutanı Binbaşı Hüseyin Cihan Korkmaz ve Belediye Başkanı Erkan Kara tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Astsubay Veli Yağız yaparken törenlere Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Sarıgöl Cumhuriyet Savcısı Hasan Erdoğan, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, resmi daire amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen törenlere CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Karaçalı, resmi daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Manisa ve ilçelerinde törenler düzenlendi.

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