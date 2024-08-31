Manisa'da 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yenice Mahallesi Bahçeler Başı Caddesi'nde 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

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