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        Manisa'da 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 23:19 Güncelleme: 31.08.2024 - 23:26
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        Manisa'da 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

        Yenice Mahallesi Bahçeler Başı Caddesi'nde 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın ekiplerce söndürülürken, çatı katında hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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