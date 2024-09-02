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        Selendi'de sağanak etkili oldu

        Manisa'nın Selendi ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 13:00 Güncelleme: 02.09.2024 - 13:00
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        Selendi'de sağanak etkili oldu
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        Manisa'nın Selendi ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Yağış nedeniyle Selendi Çayı taşarken, bazı ev ve yollarda su baskınları yaşandı.

        Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir anda bastıran yağış sonrası tüm ekipleri seferber ettiklerini söyledi.

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