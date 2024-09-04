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        Selendi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kutlandı

        Manisa'nın Selendi ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 11:59 Güncelleme: 04.09.2024 - 11:59
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        Selendi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kutlandı
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        Manisa'nın Selendi ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Kent Meydanı'nda başlayan programda Atatürk Anıtı'na Kaymakam Mustafa İlker Kara ve Belediye Başkanı Murat Daban tarafından çelenk bırakıldı.

        Ardından temsili milis kuvvetlerin atlar eşliğinde Selendi'ye girişi canlandırıldı.

        Saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda konuşan Belediye Başkanı Murat Daban, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milletin esareti hiçbir zaman kabul etmediği, kurtuluş mücadelesi verdiğini vurguladı.

        Daban, "Vatanımız için yazılan kahramanlık destanını unutturmamak, gelecek nesillere taşımak hepimizin görevidir. Bizler 102 yıldır, huzur ve güven içinde yaşıyorsak bunu elbette atalarımıza ve isimsiz kahramanlarımıza borçluyuz." dedi.

        Kaymakam Mustafa İlker Kara da Selendi'nin düşman işgalinden kurtuluşunu coşkuyla kutlamanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi.

        Konuşmaların ardından mehteran takımı bir gösteri sundu, öğrenciler günün önemiyle ilgili şiirler okudu.

        Kutlamalar, 29. Kültür ve Cirit Festivali kapsamında düzenlenen atlı cirit gösterisi, kortej yürüyüşü ve konserle sona erdi.

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