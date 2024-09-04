Selendi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kutlandı

Kutlamalar, 29. Kültür ve Cirit Festivali kapsamında düzenlenen atlı cirit gösterisi, kortej yürüyüşü ve konserle sona erdi.

Konuşmaların ardından mehteran takımı bir gösteri sundu, öğrenciler günün önemiyle ilgili şiirler okudu.

Kaymakam Mustafa İlker Kara da Selendi'nin düşman işgalinden kurtuluşunu coşkuyla kutlamanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi.

Daban, "Vatanımız için yazılan kahramanlık destanını unutturmamak, gelecek nesillere taşımak hepimizin görevidir. Bizler 102 yıldır, huzur ve güven içinde yaşıyorsak bunu elbette atalarımıza ve isimsiz kahramanlarımıza borçluyuz." dedi.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda konuşan Belediye Başkanı Murat Daban, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milletin esareti hiçbir zaman kabul etmediği, kurtuluş mücadelesi verdiğini vurguladı.

Kent Meydanı'nda başlayan programda Atatürk Anıtı'na Kaymakam Mustafa İlker Kara ve Belediye Başkanı Murat Daban tarafından çelenk bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.