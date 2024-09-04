Manisa'da 54 bin 860 sentetik ecza hapı ele geçirildi

Narkotik köpeğinin de katıldığı aramalarda 54 bin 860 sentetik ecza hapı, 276 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait fişek ele geçirildi.

Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunusemre ilçesinde önceden belirlenen bir adrese baskın yaptı.

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