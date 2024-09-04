Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisalı Hatice öğretmen bir ay çalışarak okulun eşyalarını yeniledi

        Manisalı öğretmen Hatice Arslan, yeni eğitim öğretim yılı öncesi okuldaki sıra, masa ve sandalyeleri tamir ederek öğrencileri için kullanıma hazır hale getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 15:08 Güncelleme: 04.09.2024 - 15:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisalı Hatice öğretmen bir ay çalışarak okulun eşyalarını yeniledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisalı öğretmen Hatice Arslan, yeni eğitim öğretim yılı öncesi okuldaki sıra, masa ve sandalyeleri tamir ederek öğrencileri için kullanıma hazır hale getirdi.

        Salihli 50. Yıl Ortaokulunda müdür yardımcısı olarak görev yapan Arslan, okulun bakımı ve bazı eşyaların tamiratı için çalışma başlattı.

        Gereken bütçeyi, okulda kullanılamayacak durumda olan kitap ve defterlerin geri dönüşümünden elde ettiği gelirle oluşturan Aslan'ın en büyük destekçisi ise eski velilerden marangoz Necmettin Umut oldu.

        Okuldaki hazırlıklara bir ay önce başladıklarını belirten Arslan, yıpranan öğrenci sıralarını tamamen yenilediklerini dile getirdi.

        Kırılan sandalyeleri tamir ederek boyadıklarını anlatan Arslan, "Ayrıca eskiyen perdeleri de değerlendirerek masa örtüsü haline getirdik. Okulumuzda atıl durumda olan 20 civarında sıramız vardı. Birçoğunun metal kısımlarında kırılmalar olduğu için kullanılamıyordu. Kırılan bu bölümleri önce kaynak yaptırdık, ardından yeniledik ve kullanıma hazır hale getirdik. Yine yetersiz durumda olan öğretmen sandalyelerini de elden geçirdik." dedi.

        Arslan, öğrencileri için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceklerini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2,5 milyar TL'lik miras davasında dikkat çeken talep!
        2,5 milyar TL'lik miras davasında dikkat çeken talep!
        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da
        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da
        Adana'da korkunç cinayet! Sevgilisinin arkadaşları tarafından vahşice öldürüldü
        Adana'da korkunç cinayet! Sevgilisinin arkadaşları tarafından vahşice öldürüldü
        Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulunmuştu: Tuğba hemşire öldürüldü mü intihar mı etti? Serbest bırakılan eşinin ifadesi ortaya çıktı
        Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulunmuştu: Tuğba hemşire öldürüldü mü intihar mı etti? Serbest bırakılan eşinin ifadesi ortaya çıktı
        "Niyeti bu değildi"
        "Niyeti bu değildi"
        Depremzede olarak kaydettiği Zeynep katletti!
        Depremzede olarak kaydettiği Zeynep katletti!
        İçlerinden biri gelecekten geliyor! Peki hangisi?
        İçlerinden biri gelecekten geliyor! Peki hangisi?
        İşte Beşiktaş'ın Benfica'dan transferleri!
        İşte Beşiktaş'ın Benfica'dan transferleri!
        Hayvanlarını otlatan çoban buldu!
        Hayvanlarını otlatan çoban buldu!
        Az yerde bulunuyor... Biri Şanlıurfa'da! Koruma altına alındı
        Az yerde bulunuyor... Biri Şanlıurfa'da! Koruma altına alındı
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        Milli atletin altın madalyası geri alındı
        Milli atletin altın madalyası geri alındı
        8 ayda 138 bin 158 kişi uçtu!
        8 ayda 138 bin 158 kişi uçtu!
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        "Çok üzgünüm"
        "Çok üzgünüm"
        Roblox'tan Türkiye açıklaması!
        Roblox'tan Türkiye açıklaması!
        Abdullah Kayapınar'dan gümüş madalya!
        Abdullah Kayapınar'dan gümüş madalya!
        İşte Osimhen transferinin perde arkası!
        İşte Osimhen transferinin perde arkası!
        Vatandaşın cebine kasko desteği
        Vatandaşın cebine kasko desteği
        Vaniköy'deki villada kaçak yapılar yıkılıyor
        Vaniköy'deki villada kaçak yapılar yıkılıyor

        Benzer Haberler

        Hatice öğretmen öğrencileri için kolları sıvadı; sıraları yeniledi
        Hatice öğretmen öğrencileri için kolları sıvadı; sıraları yeniledi
        Manisa'da 54 bin 860 sentetik ecza hapı ele geçirildi
        Manisa'da 54 bin 860 sentetik ecza hapı ele geçirildi
        Somaspor'dan Süper Lig'e iki transfer daha
        Somaspor'dan Süper Lig'e iki transfer daha
        Manisa Basket'ten ayrılan Gordon'un yeni durağı Trabzon
        Manisa Basket'ten ayrılan Gordon'un yeni durağı Trabzon
        Selendi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kutlandı
        Selendi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kutlandı
        Üzerine yük devrilen işçi öldü; Fenerbahçe forması ile uğurlandı
        Üzerine yük devrilen işçi öldü; Fenerbahçe forması ile uğurlandı