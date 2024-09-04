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        Manisa'da geçen ay düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 37 kişi tutuklandı

        Manisa'da geçen ay düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 355 şüpheliden 37'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 19:53 Güncelleme: 04.09.2024 - 20:16
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        Manisa'da geçen ay düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 37 kişi tutuklandı
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        Manisa'da geçen ay düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 355 şüpheliden 37'si tutuklandı.

        Manisa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akhisar, Alaşehir, Salihli, Soma ve Turgutlu ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, aracılık eden, nakleden ve bulunduran kişilerin yakalanmasına yönelik 1 - 31 Ağustos'ta operasyonlar gerçekleştirdi.

        Operasyonlarda, 37 bin sentetik ecza hap, 458 gram metamfetamin, 360 uyuşturucu hap, 298 gram esrar maddesi, 166 gram skunk maddesi, 75 gram bonzai, 50 kök hint keneviri, 6 ruhsatsız tabanca, 7 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 136 bin lira ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 355 şüpheliden 37'si emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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