Manisa'da geçen ay düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 37 kişi tutuklandı

Manisa'da geçen ay düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 355 şüpheliden 37'si tutuklandı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akhisar, Alaşehir, Salihli, Soma ve Turgutlu ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, aracılık eden, nakleden ve bulunduran kişilerin yakalanmasına yönelik 1 - 31 Ağustos'ta operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, 37 bin sentetik ecza hap, 458 gram metamfetamin, 360 uyuşturucu hap, 298 gram esrar maddesi, 166 gram skunk maddesi, 75 gram bonzai, 50 kök hint keneviri, 6 ruhsatsız tabanca, 7 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 136 bin lira ele geçirildi.