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        Su kuşları, Marmara Gölü kuruyunca yakındaki DSİ'nin su alanını mesken tuttu

        AHMET BAYRAM - Manisa'daki Marmara Gölü'nün kurumasının ardından çevredeki su kuşlarının yeni durağı, bölgeye yakın Devlet Su İşleri (DSİ) regülatörünün doldurduğu sulak alan oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 11:03 Güncelleme: 05.09.2024 - 11:03
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        Su kuşları, Marmara Gölü kuruyunca yakındaki DSİ'nin su alanını mesken tuttu
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        AHMET BAYRAM - Manisa'daki Marmara Gölü'nün kurumasının ardından çevredeki su kuşlarının yeni durağı, bölgeye yakın Devlet Su İşleri (DSİ) regülatörünün doldurduğu sulak alan oldu.

        Alüvyal set gölüyken DSİ tarafından 1945 yılında setlerle rezervuar alanına dönüştürülen Salihli ve Gölmarmara ilçeleri arasındaki Marmara Gölü, zamanla 320 milyon metreküp su kapasitesine geldi.

        Gölde su seviyesi, kuraklığın ve kaçak sulamaların da etkisiyle her geçen yıl azaldı.

        Tepeli pelikan, küçük karabatak gibi nesli tehlike altında olan kuş türleri de dahil yaklaşık 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan, çevresindeki mahalle sakinlerince sazan avlanan ve bu özelliğinden dolayı 2017 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" ilan edilen göl, geçtiğimiz senelerde tamamen kurudu.

        - Regülatöre Gediz Nehri’nden gelen su, kuşlarına umut oldu

        Marmara Gölü'nde su kuşları için biten yaban hayatı, bu bölgeye yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki DSİ tarafından Gediz Nehri'nden gelen suyun tarımsal sulama kanallarına yönlendirilmesi, yükseltilmesi ve su akışını düzenlemesi amacıyla inşa edilen regülatörün çevresindeki sulak alanda yeniden başladı.

        Su kuşları ile göç yolundaki pek çok tür, Ahmetli Regülatörü'nün kenar kısımlarında görülmeye başlandı. Regülatör ve çevresi; balıkçıl, gri balıkçıl, saksağan, leylek ve kumru gibi kuşlar için doğal yaşam alanı oluşturdu.

        Senelerdir Marmara Gölü'nde yaşamlarını sürdüren kuşlar artık rotalarını bu sulak alana çevirmiş durumda.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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